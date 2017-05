Stammzellspenderregistrierung in Melk

Viele an Leukämie erkrankte Patienten benötigen eine Stammzellenspende. Dies ist oft die letzte Möglichkeit um dem Tod zu entkommen.



Die Übereinstimmung der Gewebemerkmale des Patienten und des Spenders muss zu 100% passen und die Wahrscheinlichkeit liegt im Schnitt bei 1:500000.



Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als Stammzellspender registrieren lassen und so zum Lebensretter werden können.



Kommt am 12.5. zwischen 14 und 17 Uhr zum Roten Kreuz Melk und rettet ein Leben!!



VIELEN DANK IM VORAUS FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG!!