Steig ein Melk: Eine teuflisch gute Test-Fahrt

09.05.2017, 09:28 Uhr

Teil zwei von "Steig ein": Restauranttester August Teufl stellt sich der praktischen Fahrprüfung.

YBBS. "Vor 33 Jahren hab ich die Prüfung gemacht. Ich bin gespannt, wie ich mich heute schlage", ist Bezirksblätter-Restauranttester August Teufl schon leicht nervös. Dieses Mal muss er nicht irgendeine Prüfung machen, sondern die praktische zum Führerschein."Gleich vorweg: Ein Führerschein-Neuling hat den Vorteil, schon vor der Prüfungsfahrt genau auf diese vorbereitet zu werden. August Teufl hat heute den Nachteil, dass er es ohne Vorbereitung machen muss", erklärt Fahrlehrer Helmut Pölzl von Easy Drivers Ybbs.

Spiegel einrichten und los geht's

Doch "Jammern" hilft nichts, und so steigt der Teufl in das Fahrschulauto. Noch schnell die Spiegel einrichten und schon geht es los. "Ich bin ein eher vorsichtiger Fahrer", sagt Teufl gleich während der Fahrt. Das Tempo wird exakt gehalten und auch bei jedem Zebrastreifen achtet unser "Prüfling" auf Fußgänger und Radfahrer.Einige Kilometer weiter gibt es den ersten leichten Fehler. Beim Linksabbiegen übersah August Teufl fast die Abbiegespur. Doch er meisterte die Sache noch mit Bravour. Jetzt geht es in die Seitengassen. In der 30er-Zone war es aber soweit: der erste schwere Fehler. "In der Zone gilt, außer es ist eine Ausnahme gekennzeichnet, die Rechtsregel. Hier ist August Teufl ohne zu schauen einfach drübergefahren", so Pölzl. Ein schwerer Fehler.Eines, was aber auch die Fahrschüler nicht perfekt machen, ist der 3S-Blick (Spiegel-Spiegel-Schulterblick), den auch der heutige Prüfling nicht immer machte. "Leider ein wichtiger Punkt, der aber fast immer vergessen wird", erklärt Pölzl. Nach der Fahrt nach Sarling und zum Parkplatz des B1-Center kommt das Fazit der beiden. "Ich war doch irgendwie nervöser als ich gedacht habe. Doch ich glaube, dass ich den Test geschafft habe", sagt ein erleichterter August Teufl. "Es gab neben der Rechtsregel-Missachtung noch weitere kleine Fehler. Doch Herr Teufl ist ein sehr guter Fahrer, der auch auf die anderen Verkehrsteilnehmer achtet und er darf den Führerschein auf jeden Fall behalten", lacht der Ybbser Fahrlehrer.