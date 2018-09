Sylvia Binder aus Ybbs hat "Urlaubsfreude" als ihr Ziel auserkoren

17.09.2018, 15:38 Uhr

Sylvia Binder und Bettina Scharf reisen mit Menschen mit Beeinträchtigungen und Senioren um die Welt.

Idee von individueller Reise

YBBS. "Morgen in der Früh fahren wir zur Athener Akropolis und ins Museum, zu Mittag sind wir dann im Kloster Daphni, gleich danach im Schiffsmuseum und am Abend so gegen 21 Uhr könnt ihr machen was ihr wollt." Diesen strengen Zeitplan hat man zumeist bei Reisen in der Gruppe. Gerade für Menschen mit Beeinträchtigungen oder Senioren bedeutet dies Anstrengung pur."Wir haben uns gedacht, das geht auch sicher anders. So beschlossen Bettina Scharf und ich diesen Menschen einen besonderen Urlaub zu bescheren und sie selbst bestimmen zu lassen, was sie wollen und wohin. Aber es dient auch dazu, um die Angehörigen ein wenig zu entlasten", erklärt Sylvia Binder aus Ybbs die Idee hinter "S&B-Reisebetreuung".Beide sind Behindertenfachbetreuer bzw. Altenfachbetreuer und haben zusätzlich noch Erfahrung im Bereich der Reisebegleitung mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Senioren. "Wir ermöglichen in Kleingruppen einen individuellen Urlaub, aber auch Tagesausflüge. Jeder kann seine Wünsche äußern und wir planen dementsprechend diesen Ausflug oder Urlaub", so die Ybbserin. Deshalb sind die Gruppen auch nie größer als sechs Personen. "Man muss bedenken, einige dieser Menschen benötigen 24-Stunden-Pflege. Zu zweit ist dies noch leichter zu ,stemmen‘. Bei mehr Personen können wir dann nicht mehr so individuell agieren", betont Binder.

Mallorca und Therme Laa

Zur Sache

Die nächsten Reiseziele sind übrigens schon geplant. "Gemeinsam mit Ruefa Reisen aus Amstetten haben wir einen Wochenaufenthalt (23. bis 30. Oktober) auf Mallorca geplant", erklärt die "Urlaubsplanerin". Auch ein Ausflug in die Therme Laa (27. bis 29. November) steht am Kalender. Für beide Termine gibt es noch freie Plätze (Stand 14. September). "Wir planen zwar einige Ausflüge oder Urlaube selbst, sind aber auch für Vorschläge offen. Man braucht sich nur bei uns melden", lächelt Binder."S&B Reisebetreuung" ist eine individuelle Reisebegleitung für Menschen mit Beeinträchtigungen und Senioren. Begleitet werden Kleingruppen mit maximal sechs Personen. Das Spektrum reicht von Event-, Flug-, Bus- oder Schiffsreisen. Mehr Infos finden Sie hier