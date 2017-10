Unsere Babsi: Eine starke Frau aus St. Leonhard

04.10.2017, 13:15 Uhr

Barbara Bürgmayr-Posseth hat gute Chancen, die erfolgreichste Frau Niederösterreichs zu werden.

ST. LEONHARD. Ob Chefin eines Großkonzerns, Mitarbeiterin einer Sozialeinrichtung oder eine Hilfskraft, die sich den Traum vom eigenen Geschäft verwirklicht. Niederösterreich ist voll von starken Frauen. Barbara Bürgmayr-Posseth ist eine davon. Die St. Leonharderin hat es ins Finale zur Wahl der erfolgreichsten Niederösterreicherin geschafft.



Erster Schritt: Gastronomie

"Super, das freut mich irrsinnig", ist Babsi, wie sie von allen genannt wird, überglücklich über die Nominierung. Und das zurecht. Schon als kleines Kind half die gebürtige Kilberin als Nachwuchskraft im Familienbetrieb aus. Danach sammelte sie als Gastronomiefachfrau in der Lehre und in Tirol viel Erfahrung."Diese Zeit hat mich auf jeden Fall geprägt und mich zu dem hilfsbereiten und mit ewiger Ausdauer gesegneten Menschen mit dem sonnigen Gemüt gemacht, der ich heute bin", so die St. Leonharderin.

Starke Persönlichkeit im Ort



ZUR SACHE

2015 beschloss sie gemeinsam mit Geschäftspartner Michael Hörmann in die Selbstständigkeit zu gehen. 2016 war es dann soweit: "D'Greisslerei", ein Geschäft mit regionalen Produkten, eröffnete in St. Leonhard. "Ein Geschäft ist aber nur so gut, wie seine Geschäftsleute. Und das geht nur mit einer ,Dorfseele‘ mit einer starken Persönlichkeit. Das traue ich mich zu sagen, dass ich solch eine bin", sagt sie lachend.Diese Aussage bekräftigen zumindest ihre Kunden, die regelmäßig in das Geschäft am Hauptplatz kommen, auch wenn es nur darum geht mit "Babsi zu quatschen". "Ein richtiger Kommunikationstreffpunkt sozusagen", sagt Babsi mit einem Lächeln.Die Wahl zur erfolgreichsten Niederösterreicherin läuft noch bis 15. Oktober. Mitstimmen im Internet auf www.wir.niederoesterreicherinnen.at