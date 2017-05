Wirtschaftsfrühling Berglabd/Ybbs: Hausbeschau à la "Virtual-Reality"

09.05.2017, 09:07 Uhr

Moderne Präsentationsmethoden bei "IMMOstviertel" in der Donaustadt

YBBS. "Aufgrund der rasch fortschreitenden Techniken am Mobiltelefonsektor sowie der immer breiteren Verwendungszwecke in der digitalen Unterhaltungsbranche ist es für unser Unternehmen nur logisch, hier die neuesten Techniken einzusetzen", erklärt "IMMOstviertel"-Inhaber Martin Öllinger . Die Immobilien-Firma aus Ybbs setzt für ihre Kunden die modernste Technologie ein und setzt dabei auf "360 Grad Panoramafotos" und Drohnen, die über das Grundstück beziehungsweise durch das Haus fliegen und einen virtuellen Rundgang anbieten.

"So kann der Kunde schon zu Hause auf unserer Internetseite oder auf Facebook sowie in unserem Büro einen Überblick über das Objekt bekommen", so Öllinger, "Lesern der Bezirksblätter bieten wir exklusiv im Monat Mai ein kostenloses Video-Exposé mittels Drohne an, wenn sie über unser Büro ihr Immobilienobjekt anbieten." Doch dies ist nicht der letzte Schritt, den die Ybbser gehen werden. „Wir beschäftigen uns erst seit Kurzem mit einer neuen Technologie“, erklärt Öllinger, „wir recherchieren zurzeit verschiedenste Technologieansätze, welche jedoch entsprechende Vorbereitungszeit benötigen."