Wirtschaftsfrühling Bergland/Ybbs: Heilos "weckt" die jungen Talente

09.05.2017, 10:40 Uhr

Die Tischlerei geht an Schulen, um den Lehrberuf interessant zu machen

BERGLAND. Der Facharbeitermangel in Österreich ist in aller Munde. Um gegen diesen anzukämpfen, beschlossen Franz und Michael Heilos an die Schulen zu gehen und die Kinder schon frühzeitig auf ihre Talente aufmerksam zu machen. "Wir sind bei der Aktion 'Schüler trifft Unternehmer' in den Neuen Mittelschulen dabei und suchen aber auch schon nach Talenten im Volksschulalter", erzählt Chef Franz Heilos, "dabei wird nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern erklärt, dass eine Ausbildung zum Facharbeiter genauso wichtig und gut ist, wie ein Studium."

Dabei stehen drei Programmpunkte bei "Talente wecken" im Vordergrund. Erstens wird den Kindern erklärt, was ein Talent ist. Danach wird gefragt, welche Berufe sie überhaupt kennen und danach stellt die Tischlerei den Beruf Tischler genau vor. Anschließend wird "fleißig gehobelt". "Die Kinder dürfen dann einen Plan, zum Beispiel für ein Nützlingshotel, zeichnen und diesen dann in die Realität umsetzen", erklärt Franz Heilos. Interessierte Schulen können sich übrigens bei der Tischlerei melden.