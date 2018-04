Mitmachen. Mitreden. Mitbestimmen.

20.04.2018, 15:41 Uhr

Die SPÖ in den Bezirken Melk und Scheibbs hat zur Programmdiskussion ins Gemeindeamt in Petzenkirchen geladen!



Die Programmdiskussion der SPÖ ist in ihrer heißen Phase angelangt: SPÖ-Mitglieder in ganz Österreich reden online und persönlich mit, um das neue Parteiprogramm zu gestalten!Auch die SPÖ Melk und Scheibbs haben ihre Mitglieder dazu eingeladen, sich am Prozess zu beteiligen und einen Workshop gestartet. Die GenossInnen lieferten viele neue Inputs und Ideen zu den Themen des Abends, bei denen es sich alles um eine Gesellschaft, in der alle ihre Potenziale entfalten können, das Recht auf gute Arbeit und eine gerechte Klima- und Umweltpolitik drehte.

„Ich freue mich sehr, dass sich so viele engagierte Mitglieder in den Bezirken Melk und Scheibbs intensiv Gedanken gemacht haben und wir wertvolle Inputs an die Bundes-SPÖ weiter geben können!“, sagt Landtagsabgeordneter Dr. Günther Sidl.Im Herbst findet der Reformparteitag der Sozialdemokratischen Partei Österreichs statt – oberste Prämisse ist Beteiligung aller SPÖ Mitglieder. Auf www.zukunftsprogramm.at kannst auch du mitdiskutieren!