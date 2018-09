"Radar-Kontrolle" in Melk: Raser mit 110 km/h vor Schule

24.09.2018, 15:39 Uhr

Ortschefs aus NÖ fordern, wieder selbst Jagd auf Raser machen zu dürfen. Lokalaugenschein im Bezirk.

Radarboxen vor Schulen



BEZIRK. Seit 2008 dürfen Gemeinden keine Radarmessungen durch Privatfirmen durchführen lassen. Einige Bürgermeister wollen nun wieder Privatsheriffs losschicken. Gerade zu Schulbeginn sei die Sicherheit der Kinder durch Raser gefährdet. Die Bezirksblätter haben zwei zuständige Stadträte aus dem Bezirk gefragt, wie sie zu den Kontrollen stehen."Bürger haben uns von Geschwindigkeitsüberschreitungen in diversen Ortsteilen berichtet. Wir haben gemeinsam mit der Firma Siemens an elf Punkten Messungen durchgeführt (siehe Bild und Zur Sache), die bestätigen, dass Radarkontrollen sinnvoll wären", so Melks Vizebürgermeister und Verkehrsstadtrat Wolfgang Kaufmann. Die Gemeinde wäre nur für die Platzierung zuständig, die Strafen würden Polizei und Bezirkshauptmannschaft durchführen. Dies bestätigt auch der Ybbser Stadtrat Ernst Simmer, der auch bei der Polizei arbeitet. Er erachtet es als sinnvoll, gerade im Schulbereich aber auch anderen Bereichen der Stadt Kontrollen durchzuführen bzw. Radarboxen aufzustellen. Doch Simmer sieht derzeit noch kein großes Problem: "Aufgrund der Verkehrslage im Bereich des Schulzentrums kombiniert mit der hohen Verkehrsdichte in der Stadt kommt es zu sehr wenigen Tempoüberschreitungen." Einzig am Plan stehe eine Geschwindigkeitsanzeige.

Geschwindigkeitsmessungen in Melk

Die Stadt Melk beauftragte die Firma Siemens, an elf Punkten zu unterschiedlichen Zeiten Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen (Tag- und Nachtzeiten und ein bis vier Tage). Die Top-Drei der meisten Geschwindigkeitsübertretungen wurden in der Dorfnerstraße bei Winden mit 36,5 Prozent Überschreitung, bei der Westeinfahrt der B1 (beide 50er-Zone) mit 27,4 Prozent Überschreitung und in der Abt-Karl-Straße Nähe Schule (30er) mit 21,2 Prozent Überschreitung gemessen. Brisant: Bei den ersten zwei Plätzen lag der "Top-Wert" bei 122 km/h und bei der Schule bei rund 110 km/h.