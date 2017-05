Sidl ist neuer Leiter der "100 Projekte"

12.05.2017, 14:27 Uhr

Franz Schnabl: „Unter dem Motto ‚Niederösterreich neu denken‘ wollen wir einerseits eine Grundlage für unsere FunktionärInnen schaffen, die tagtäglich mit den Problemen und Wünschen der BürgerInnen konfrontiert sind, andererseits wollen wir den NiederösterreicherInnen ein ‚Nachschlagwerk‘ anbieten, in dem sie nachlesen können, was die SPÖ NÖ für sie umzusetzen vorhat.“

Landtagsabgeordneter Dr. Günther Sidl wird der Programmkoordinator sein. „Wir wollen in Zukunft Niederösterreich noch entscheidender mitgestalten und prägen. Dazu braucht es ganz konkrete Visionen und Projektideen, die wir umsetzen wollen. Auf Landesebene aber auch in den Regionen – sozusagen 100 Projekte für Niederösterreich. Wir wollen kein abstraktes Arbeitsprogramm schaffen. Uns geht es um die konkrete Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen in unserem Bundesland. Dazu muss man auch Dinge neu denken, die Themen immer auf die Höhe der Zeit bringen und Probleme sofort angehen die die Menschen bewegen."