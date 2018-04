Badminton Stadtmeisterschaften Ybbs

22.04.2018, 21:08 Uhr

Die Stadt- und Vereinsmeisterschaft des Freizeitsportvereines (FZSV) Sparkasse Ybbs sind geschlagen.

Die Sektion Badminton des Freizeitsportvereines Sparkasse Ybbs erfreut sich in dieser Saison an zahlreichen neuen jungen Spielern und Spielerinnen, die auch dafür sorgten, dass nach vielen Jahren wieder ein Kinderbewerb ausgetragen werden konnte. Diesen konnte Philip Hintersteiner für sich entscheiden.Im Dameneinzel holte sich Lisa Dober den Titel der Vereinsmeisterin und Hanna Buschenreithner wurde Stadtmeisterin. Der Sieg im Herrendoppel ging an das Duo Simon Buschenreithner und Christian Wagner. Im Mixed-Bewerb waren Lisa Dober und Harald Pühringer nicht zu schlagen. Und über den Titel als Stadt- und Vereinsmeister im Herreneinzel darf sich Michael Buschenreithner freuen.