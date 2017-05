Bezirk Melk: Zwei "Dudes" und der Balkan

09.05.2017, 09:30 Uhr

Philipp Staufer und Simon Falkensteiner stellen sich dem ultimativen Schrottkisten-Rennen.

MELK/HÜRM. Rennautos sind ja normal echt heiße Schlitten: Aufgemotzt, auffrisierter Motor und stylische Lackierung. Nicht so beim "Pothole Rodeo". Denn bei diesem Rennen geht's quasi um das Gegenteil: Alle Autos müssen mindestens 20 Jahre alt sein – und dürfen nachgewiesenermaßen nicht mehr als 500 Euro kosten. Und damit soll dann ein achttägiges Rennen über 4.000 Kilometer absolviert werden. Klingt nach einem Himmelfahrtskommando – oder nach jeder Menge Spaß. Zumindest, wenn es nach Philipp Staufer und Simon Falkensteiner geht, die sich dieses Abenteuer nicht entgehen lassen wollen."Wir haben auf Facebook vom Pothole-Rodeo gelesen und eigentlich im Spaß gesagt, 'da machen wir mit'. Wir haben es echt nicht gepackt, als das Okay gekommen ist", erzählt der Melker Philipp Staufer, wie es zu der Teilnahme mit seinem Hürmer Kollegen bei der Balkan-Rallye gekommen ist. Jetzt sind "The Riding Dudes" schon in der Vorbereitungsphase.

Mit dem VW durch den Balkan

Suche nach Sponsoren

ZUR SACHE

"Wir haben uns einen 27 Jahre alten VW Passat angeschafft, den wir nun für das Rodeo herrichten", erklärt Simon Falkensteiner. "Wir fahren ja doch über 4.000 Kilometer, da muss das Auto in einem guten Zustand sein."Doch nicht nur das Auto zählt zur Vorbereitung. "Pro Tag gibt es natürlich Zwischenstationen. Da die Strecke doch anspruchsvoll ist, muss man sich auch dementsprechend ausrasten", so Staufer. So wurden schon Zimmer in den Aufenthaltsorten reserviert.Ziel der ganzen Ralley ist es nicht als Erster über die Ziellinie zu fahren, sondern mit so wenig finanziellem Aufwand wie möglich das Rodeo zu bestehen und die meisten Punkte in den Tagesaufgaben zu bekommen. "Das Wichtigste ist für uns das Abenteuer, was uns erwartet. Alles andere, wie der Sieg oder eine gute Platzierung, ist für uns aber Nebensache", stapelt Staufer die Erwartungen "niedrig".Doch das "Sommer-Erlebnis" hat auch einen Haken. Das Auto selbst kostet zwar nicht viel, doch den Rest der Reise müssen sich die Fahrer selsbt finanzieren. "Sponsoren sind also willkommen", lächelt Falkensteiner. Das Pothole Rodeo , eine Low Budget-Ralley (kleines Budget), findet von 8. bis 15. Juli 2017 statt. Dabei durchqueren die Teilnehmer elf Länder. Start ist in Graz, Ziel ist Split (Kroatien).