DCA2018 - school-of-drift beim vorerst letzten DCA-Nass-Drift-Rennen in Österreich

23.04.2018, 00:47 Uhr

Melk : Telfs | Die neue Saison sollte anstelle der Nass-Drift-Staatsmeisterschaft mit einem Nass-Drift-Cup mit 6 Rennen starten. Neu bei den Gruppeneinteilungen ist der Wegfall der Serienklasse und dafür eine eigene Battle-Klasse zu den bereits bekannten Klassen 4WD, 2WD-R1 und 2WD-R2.Laut Veranstalter ist einer der Hauptsponsoren auf Grund von Personalwechsel in der Führungsebene abgesprungen, somit sind weitere Rennen leider nicht finanzierbar und wurden daher abgesagt.

Damit war das erste Rennen am Freitag dem 13.4.2018 vorerst auch das letzte. Für der Telfer Drift-Motorsport-Club waren 3 Fahrer in Melk/Wachauring am Start: Tisens/Südtirol auf BMW E30 M5, Viehdorf auf BMW E21 325i, Telfs auf BMW E36 325i. Weitere Infos unter school-of-drift.com