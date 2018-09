In der Wachau purzelten die Rekorde

23.09.2018, 17:41 Uhr

15 Jahre alten Rekord geknackt



Niederösterreicher top unterwegs

Mit 53 Jahren zur neuen Bestzeit



Was Ronoh bei den Herren verwehrt bliebt, schaffte seine Landsfrau Perendis Lekapana. Sie konnte den bereits 15 Jahren bestehenden Streckenrekord der Ungarin Beata Rakonzcai (1:09:45) auf 1:09:21 verbessern. "Wir freuen uns sehr, dass wir heute bei den Damen so eine überraschend tolle Leistung erleben durften. Nach 15 Jahren war es langsam an der Zeit. Trotzdem haben wir nicht unbedingt heute damit gerechnet", zeigt sich Veranstalter Michael Buchleitner erfreut über den neuen Streckenrekord.Schnellster Österreicher auf der 21,097km langen Strecke war Lokalmatador Michael Stulik vom UVB Purgstall. Er konnte seine persönliche Bestzeit gleich um mehrere Minuten auf eine tolle Zeit von 1:11:40 verbessern. Auf den Plätzen zwei und drei landeten mit Stefan Lackinger (1:13:18) und Kevin Wallner (1:15:49) aus St. Veit/Gölsen zwei weitere Niederösterreicher.Auf der Marathondistanz jubelte einmal mehr der niederösterreichische Routinier Wolfgang Wallner in eindrucksvoller Manier. Der 53-Jährige aus Markt Piesting durfte sich mit einer tollen neuen persönlichen Bestleistung von 2:30:52 über seinen bereits sechsten Sieg beim Wachaumarathon freuen. "Einfach unglaublich, ich freue mich riesig über den Sieg. Mit dieser Zeit habe ich absolut nicht gerechnet, umso schöner war der Zieleinlauf", so der überwältigte Sieger Wolfgang Wallner.Große Anerkennung gab es für den 53-jährigen Ausnahmeathleten auch von Veranstalter Michael Buchleitner: "Ganz besondere Achtung habe ich aber auch heute wieder vor Wolfgang Wallner!"Beim Viertelmarathon durften Philipp Ginterstorfer aus Langenlois in 38:08 und Michaela Zwerger aus Villach in 44:10 über den Sieg jubeln.