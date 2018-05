Melks Jiu Jitsu Rudolf Hainitz: "Hab ihm a Watsche mit Fuß gegeben"

02.05.2018, 08:29 Uhr

Der "van Damme" aus dem Bezirk hat bei den Maribor und Budapest Open Bronze gewonnen.

MELK. Zwei Mal ging es für Jiu Jitsu Rudolf Hainitz über die Grenze, zwei Mal kam er mit Edelmetall nach Hause. "In der Gewichtsklasse über 94 kg konnte ich sowohl in Budapest als auch in Maribor den dritten Platz erkämpfen", erzählt Hainitz. Es wäre sogar noch eine dritte Bronzene geworden, hätte er bei der Klasse bis 94 kg in Budapest nicht Konzentrationsfehler gezeigt. "Leider habe ich zwei Schläge durchgezogen und mich so um die Medaille gebracht", erklärt der Melker.

Sowohl in Ungarn als auch in Slowenien war das Teilnehmerfeld stark besetzt. Besonders in Maribor ist ihm ein Gegner besonders im Gedächtnis geblieben. "Das war so ein richtiges Viech. Ich hatte kaum eine Chance gegen ihn. Früher hätte ich in solchen Situationen in meinem Kopf schon w.o. gegeben", erklärt der Kämpfer. "Doch dieses Mal habe ich mich mental gegen ihn aufgebaut und zumindest ein paar Watschen mit dem Fuß verteilen können."