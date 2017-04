NÖGKK: Bewegungskaiser setzt auf Natur

27.04.2017, 16:50 Uhr

Beliebte Gesundheitsinitiative machte Station in Wieselburg

Baumslalom, Ästesprung, Stein-Pendel und Bockerlball – all diese Bewegungsaufgaben sind im heurigen Bewegungskaiser zu finden, der sich ganz dem Motto „Natur bewegt dich“ widmet. Das innovative Gesundheitsförderungsprojekt der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse (NÖGKK) ist seit Ende April wieder auf Tour und legte am 26. April 2017 einen Tour-Stopp in Wieselburg ein.

Rund 300 Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler absolvierten den naturnahen Motorik-Parcours sowie zahlreiche Sport- und Kreativstationen. Sportmotorische Grundfertigkeiten wie Gleichgewicht, Kraft, Koordination und Schnelligkeit wurden dabei spielerisch verpackt und kindgerecht umgesetzt.Fachkräfte der Agentur Motion21, die auch heuer mit der Umsetzung der Initiative betreut ist, gaben wertvolle Tipps und Tricks zur gesunden Bewegung und nachhaltigen Bewegungsverbesserung. Außerdem erhielten die Pädagoginnen und Pädagogen neue Impulse zur abwechslungsreichen Gestaltung des Turnunterrichts.Beeindruckt von dieser Maßnahme zeigten sich Bürgermeister Mag. Günther Leichtfried und Stadtamtsdirektor Mag. Franz Willatschek, die dem Bewegungskaiser-Team einen Besuch abstatteten und den Nachwuchs tatkräftig anfeuerten. Auch Martin Gassner – NÖGKK-Service-Center-Leiter in Scheibbs, überzeugte sich persönlich von der nachhaltigen Umsetzung und freute sich über die große Akzeptanz der Gesundheitsförderungsinitiative.