Arbeitslosenquote: "Bezirk Melk bleibt im Trend"

11.09.2018, 09:23 Uhr

1.217 Arbeitssuchende: Der Bezirk bleibt weiterhin unter den Top Drei der besten Arbeitslosenquote.

Rückgang in jedem Alter

BEZIRK. Und täglich – in diesem Fall monatlich – grüßt das Murmeltier. Auch im August kann das Arbeitsmarktservice Melk sich über eine Top-Quote freuen. 1.217 Personen (151 weniger als im Vorjahr) waren Ende August arbeitslos gemeldet. "Die Arbeitslosenquote lag im Juli bei 3,4 Prozent, hinter Scheibbs und Waidhofen an der Ybbs der dritte Platz in NÖ“, freut sich AMS-Leiter Josef Mayer.Besonders erfreut Mayer der Umstand, dass in jeder Altersgruppe ein Rückgang zu verzeichnen war. Zusätzlich hat sich auch wieder viel am Stellenmarkt getan. Es stehen 576 Jobangebote (ein Plus von 23 Stellen) zur Verfügung. Den größten Kräftebedarf haben der Metall-Elektrobereich, der Baubereich und vor allem das Hotel-und Gastgewerbe. "Die sehr gute Arbeitsmarktsituation hat zur Folge, dass in fast allen Berufsbranchen Arbeitskräfte gesucht werden und Abdeckung des gemeldeten Bedarfes eine große Herausforderung darstellt", ergänzt Mayer.

Lehrlinge gesucht

Zur Sache

Sehr gut entwickelt hat sich auch der Lehrstellenmarkt. 88 freie Lehrstellen (ein Plus von 25) sind gemeldet und 66 (+17) Schulabgänger, die einen Lehrplatz suchen. Auch hier ist das Angebot im Hotel und Gastgewerbebereich am besten, es werden aber auch in anderen Berufssparten Lehrlinge gesucht. "Jugendliche, die trotzdem keinen Ausbildungsplatz finden, können im Rahmen von überbetrieblichen Ausbildungslehrgängen zu einem Ausbildungsabschluss kommen", so der AMS-Leiter.Mit einer Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent (-0,4) liegt Melk am dritten Platz in Niederösterreich. 1.217 Personen waren Ende August auf Jobsuche. Den stärksten Rückgang in der Altersgruppe gab es bei den Jugendlichen bis 24 mit 12,15 Prozent.