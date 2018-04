Betriebsansiedlung: Loosdorfs neuer grüner Daumen

23.04.2018, 14:11 Uhr

Gartenprofi Thomas Spitzer siedelt sich in der Marktgemeinde neu an

LOOSDORF. Nachdem Gartengestalter Thomas Spitzer in seiner Heimatstadt Melk auf keinen grünen Zweig kam, blüht sein neuer Standort nun in Loosdorf in der Mozartstraße auf. "Der Standort ist alleine von logistischer Seite und wegen der Autobahnnähe ideal", freut sich der Gartenprofi, der von der Gartenplanung bis zum Endprodukt alles anbietet. Auf insgesamt 5.700 Quadratmetern (2.500 Betrieb und 3.200 Grünland) hat sich der Melker nun in der Nachbargemeinde angesiedelt und noch viel vor.

ZUR SACHE

"Wir – ich und meine fünf Mitarbeiter – sind schon im Vollbetrieb. In Zukunft wollen wir auch vor Ort Gartenerde und Co. anbieten und für alle die in Wohnungen ohne Garten wohnen, ein kleines Platzerl für ihr Gemüse und Obst schaffen", erklärt Spitzer. Es gibt Kleinigkeiten, die am Firmengelände noch gemacht werden müssen. "Etwa die Außenfassade. Wichtiger ist, dass wir schon voll arbeiten können, da hat dies noch bis Herbst Zeit", sagt er lachend.Am 5. Mai (ab 9 Uhr) präsentiert Thomas Spitzer bei einem Tag der offenen Tür sein neues Gebäude.