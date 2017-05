Bezirk Melk: Ehrung der bezirksbesten Lehrlinge

08.05.2017, 12:14 Uhr

Er motivierte die Jugendlichen nie aufzugeben und sich auch von Rückschlägen nicht verunsichern zu lassen. Ein „Danke an Eltern, Lehrbetriebe und die Jugendlichen, die ihre Lehre und ihren Beruf mit Motivation und Engagement ausüben“ sprach der Obmann der Wirtschaftskammer Melk, Franz Eckl aus und betonte die enorme Wichtigkeit unserer regionalen Betriebe. „Unsere Unternehmer sind Garant für sozialen Frieden und Stabilität. Sie sind Arbeitgeber und bilden diese Jugend aus, auf die wir so stolz sein können“ so Eckl weiter. Betont wurde auch die Wertigkeit der Lehre: „Ein guter Facharbeiter kann genau so viel verdienen, wie ein Akademiker. Es ist wichtig der Lehre die Bedeutung zu geben, die sie verdient. Unsere Wirtschaft braucht Handwerker in gleichem Maße wie Akademiker“ betont Eckl zum Abschluss.