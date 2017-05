Bezirk Melk: "Mit Rückgang ist zu rechnen"

09.05.2017, 09:55 Uhr

1.449 Personen sind auf Jobsuche. Der Mai soll Besserung bringen.

Rückgang im Baubereich

BEZIRK. Sechs Prozent (94 Personen) weniger Arbeitslose im Bezirk als zum Vorjahr, das ist das positive Resümee vom Arbeitsmarktservice Melk. "Im April lag der Bezirk mit einer Arbeitslosenquote von fünf Prozent an dritter Stelle in NÖ", so Josef Mayer, Chef des AMS Melk. Genauer gesagt 1.449 Menschen sind derzeit auf der Suche nach einem Job.Die größten Rückgänge bei Jobvergaben verzeichnen der Baubereich und der Hilfsbereich. Auch der Stellenmarkt gestaltet sich positiv: ein Plus von 136 gegenüber 440 zum Vorjahr gemeldeten Jobofferten. Das kräftigste Plus ist im Metall-und Elektrobereich, im Hotel-und Gastgewerbe und im Handel zu verzeichnen.Stabil ist die Situation am Lehrstellenmarkt. Die Zahl der Lehrstellensuchenden liegt mit 19 etwas unter dem Vorjahr (-1), die der gemeldeten offenen Lehrstellen ist mit 28 Lehrstellen ebenfalls (-4) leicht gesunken. Die meisten Angebote gibt es im Verkauf und im Hotel-und Gastgewerbe."Die Entwicklung ist insgesamt recht positiv", berichtet Mayer, „Im Mai ist mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit zu rechnen."