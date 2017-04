Durchstarter der Woche: Susanne Rührl, Geschäftsführerin der Agentur "Mind Avenue"

25.04.2017, 10:28 Uhr

Eine neue Full-Service Werbe- und Marketing/PR Agentur mit Sitz in Marbach an der Donau.Nach einer internationalen Karriere im Sales & Marketing Bereich wollte ich zurück in meine Heimat und möchte heute mein Know-How allen KMUs und Gründern weitergeben.Jedes Projekt ist eine neue strategische, kreative Herausforderung im Sales & Marketing Bereich. Eine Leidenschaft die wir jeden Tag aufs neue Leben!