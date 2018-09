Österreichs Wirte-Chef fordert: "Raus aus der sozialen Hängematte"

14.09.2018, 14:57 Uhr

Österreichs oberster Gastronom über längere Arbeitstage, Rauchen am Stammtisch und Arbeitsverweigerer.

Wir haben das gleiche Projekt nun auch in Niederösterreich laufen. Wir konzentrieren uns auf die Berufe Koch, Restaurantfachmann und Zimmermädchen. Wir machen das aber relativ weit auf, sodass jeder der möchte, die Ausbildung machen kann. Die einzige Voraussetzung: Deutsch sprechen können.

Ja, während andere den Arbeitsmarkt etwa für Kroaten schon geöffnet haben, bleibt unserer bis 2020 geschlossen. Mittlerweile müssen Betriebe bereits ihr Angebot zurückfahren, weil sie keine Mitarbeiter finden. Wer also ausländische Fachkräfte fernhalten will, riskiert damit auch den Arbeitsplatz für die Inländer, wenn ganze Etagen geschlossen werden oder nur mehr Frühstück angeboten wird. Ich warne daher vor einer kurzsichtigen Vorgangsweise!Sie wollen sich zumindest nicht aus Wien rausbewegen, dort gibt es nämlich viele arbeitslose Tourismusfachkräfte. Aber die wollen weder nach Salzburg oder Tirol und nicht einmal nach Niederösterreich pendeln. Und das in einer Zeit, wo die Betriebe händeringend Mitarbeiter suchen. Es kann eigentlich nicht sein, dass einige in der sozialen Hängematte liegen, weil sie sich nicht eine Stunde in den Zug setzen wollen um dorthin zu fahren, wo die Arbeit ist.Durch die Verkürzung der Nachtruhe ist es nun etwa möglich, dass jemand bis 23 Uhr Dienst hat und er dann beim Frühstücksservice mithelfen kann. Oder auch wenn mal eine Hochzeit ist – es muss ja am nächsten Tag wieder gearbeitet werden. Mit der alten Regelung war das wirklich sehr schwierig. Jetzt können die Mitarbeiter diese "eingesparten" Stunden als Freizeit konsumieren oder ausbezahlt bekommen. Durch die Flexibilisierung gewinnen beide Seiten.63 Prozent der Betriebe wollen weiterhin einen Raucherbereich. Vor allem einheimische Betriebe, also das Wirtshaus und nicht das Vier-Sterne-Hotel, brauchen die Möglichkeit für Raucherzimmer, sonst wandert der Stammtisch in ein Vereinslokal ab.Als Nächstes steht ja eine Herkunftskennzeichnung vor der Tür. Eine gute Sache, oder?Das bisherige AMA-Gastrosiegel soll durch neue Qualitäts- und Herkunftsrichtlinien ersetzt werden. Die neue Marke soll für alle Branchen zugänglich sein, die mit Lebensmitteln arbeiten. Dabei können wir uns eine Kooperation mit dem Wirtshauskulturvereinen vorstellen. Was wir nicht wollen, ist das Schweizer System. Dabei muss die Herkunft (z. B. Fleisch) auf der Karte ausgewiesen werden. Die Schweizer selbst wollen dies wieder abschaffen.In Deutschland gibt es mehr Beanstandungen wegen Hygiene. Das ist übrigens auch der Grund, warum es so viele EU-Regelungen gibt. Diese sollen ausmerzen, was Private tun, die Wirt werden. Österreich fährt da ein anderes System. Bei uns wissen die Wirte, was sie tun.