Scheibbs Wählen Sie Ihren Bezirk 02.02.2018, 17:40 Uhr

05.02.2018, 00:24 Uhr

19 erfolgreiche Unternehmen, die durch viele ehemalige Absolventen vertreten waren, nutzten die Chance, die Schüler des Schulzentrums kennenzulernen und über Karrieremöglichkeiten zu informieren.Unsere Schüler nahmen dieses Angebot an, um sich über Berufsfelder und Praxisplätze zu erkundigen und bezüglich Diplomarbeitsthemen für den Abschlussjahrgang Kontakte zu knüpfen. Praxisnaher Unterricht und Zusammenarbeit auch in Form von Schulprojekten steht schon seit Jahren an oberster Priorität am SZ-Ybbs.

Das SZ-Ybbs bedankt sich sehr herzlich bei den teilnehmenden Unternehmen:bet-at-.comFabasoft AGMindbreeze GmbHLISEC Glastech Produktions- und Verfahrenstechnik GmbHMIC Datenverarbeitung GmbHCatalysts GmbHDoka GmbHWelser Profile Austria GmbHZKW Group GmbHRaiffeisenbank Mittleres Mostviertel eGenAREC Automatisierungstechnik GmbHB. Braun Austria GmbHLKW Walter International Tranportorganisation AGSparkasse Niederösterreich Mitte West AGVolksbank NiederösterreichKon-CeptFrequentis AGmRaP GmBH (hellocash.at)acura Steuerberatung GmbHStudieninformationstagGleichzeitig fand am 2. Februar 2018 der Studieninformationstag für die 4. und 5. Jahrgänge der HAK und IT-HTL statt.Fünf Fachhochschulen, zwei Universitäten und die Österreichische Hochschülerschaft informierten über weiterführende Bildungsmöglichkeiten nach der Reifeprüfung und standen Rede und Antwort zu allen das Studium betreffenden Fragen. Zahlreiche Schüler nutzten die Chance, sich freiwillig über ihre weitere Ausbildung an den verschiedenen Bildungseinrichtungen mit umfangreichen Studienangeboten zu informieren.