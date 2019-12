Am vorletzten Tag des Jahres versammelten sich die Mitglieder der erfolgreichen Feuerwehr- Wettkampfgruppe Oberkreuzstetten 3 aka "Die Schokos" nach der Kuppelübung in der Kellergasse.

Felix Gepp trainiert seit 2016 mit großem Eifer mit. „Eine gut zusammengefügte Gruppe behält ihren Zusammenhalt, wenn sie einfach viel Zeit gemeinsam verbringen.“, ist sich Martin Mathias als Gründungsmitglied sicher. „Man lernt sich gut kennen, vor allem die Stärken und Schwächen des Anderen. Für dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in der Mannschaft bin ich dankbar. Weiters gratuliere ich Felix zur gelungenen ersten Feierlichkeit.“

Seit Neuestem hat Gepp aber die Liebe zum Weinkeller in der Kellergasse Oberkreuzstetten entdeckt. Bei einem Glas Wein sprudelten aus dem 17-jährigen HTL-Schüler unzählige Geschichten über den Keller: Von angrenzenden Kellergewölben, die nur durch eine Tür getrennt waren, über viele lustige Gegebenheiten, sowie schlimme Vorkommnisse aus dem Krieg, die für die junge Generation kaum zu fassen sind und wirklich nachdenklich machen. Vom Großvater Franz Gepp wird erzählt, dass er jeden vorbeieilenden Spaziergänger umgehend auf ein Glas Wein eingeladen hat. Die Nachbarschaft in den Kellergewölben soll auch nicht immer konfliktfrei gewesen sein. So soll es nach mehreren größeren Streitigkeiten und Zank bei der anschließenden Versöhnung ausgedehnte Feiern gegeben haben.

Vom Großvater geerbt, gibt es nun genug Pläne mit dem Keller: Die Kellerröhre gehört vergrößert, zum Teil das Gewölbe erneuert, für ein Stüberl soll Platz geschaffen werden, in den Nebengängen gibt es zusätzlich viel zu erkunden.

Inputs und Hilfestellung bekommt er von Alois Ullmann, der sich schon lange mit Kellern dieser Art beschäftigt und auch im Kellergassenverein aktiv ist.

Hauptsponsor der umfangreichen Tätigkeiten dürfte Weinbau Hubert Ullmann sein, schließlich erwähnte der junge Kellerbesitzer alle paar Sätze, dass der beste Spritzer mit Wein vom Hubert zu machen sei.

Mehr als elf Tonnen Erde hat der Schüler händisch in den Weihnachtsferien bereits aus dem Keller geschafft. Damit reiht er sich fast nahtlos in die Riege der großen Oberkreuzstetter Kellerrestaurierer wie Anton Freund und Alois Ullmann ein.

Die Wettkampfgruppe freut sich bereits auf die nächste Einladung- hoffentlich wieder zum Feiern und nicht zum Mitarbeiten.