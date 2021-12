Der Hoppers Legend - Fanclub SC Poysdorf hat den 3. Poysdorfer Silvesterlauf fixiert. Start & Ziel ist am 31. 12. am Poysdorfer Sportplatz (Start: 13:30 - Distanz 5,5km). Auch Nordic Walking ist möglich. Startgeld bei Voranmeldung € 10 (bei Nachmeldung am Lauftag € 12)

Anmeldung ist möglich unter hoppers.legend@gmail.com oder 0699/17461686 (Roman Strobl). Mit dem Reinerlös unterstützt der Hoppers Legend - Fanclub SC Poysdorf die Anschaffung eines Spielplatzgeräts am Sportplatz Poysdorf.

Es gelten die aktuellen COVID-Maßnahmen. Teilnahme & Einlass nur mit 2G-Nachweis.