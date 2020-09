55+ Wochen in der Therme Laa:  Wohlfühlprogramm für die Generation 55+

Im September widmet sich die Therme Laa – Hotel & Silent Spa verstärkt den Thermenbesuchern ab 55 Jahren. Das Angebot der 55+ Wochen orientiert sich speziell an den Bedürfnissen dieser Zielgruppe und bietet zahlreiche Vergünstigungen.



LAA/THAYA. Von 7. September bis 2. Oktober 2020 stellt die Therme Laa mit den 55+ Wochen ihre Gäste ab 55 Jahren in den Mittelpunkt. Ein Monat lang profitieren diese von speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Angeboten, einem vergünstigten Thermeneintritt von 24 Euro, 20 Prozent Rabatt auf das Thermenrestaurant sowie einer kostenlosen Einheit in der Infrarotkabine oder im Solarium. Damit reagiert die Therme Laa erneut auf die große Nachfrage an Programmen für „Best Ager“ sowie das gesteigerte Gesundheitsbewusstsein dieser Zielgruppe. Auch der Seniorentag jeden Dienstag erfreut sich großer Beliebtheit.

Beweglichkeit & Wohlbefinden

Neben den Vergünstigungen genießen die Gäste der 55+ Wochen die weitläufige Wasser- und Saunawelt der Therme Laa und sind zudem eingeladen, das abwechslungsreiche Programm zu besuchen. Ob Wasser- oder Wirbelsäulengymnastik, Yoga, Pilates oder Rücken Fit –Sportbegeisterte kommen ebenfalls auf ihre Kosten und können mit den inkludierten Einheiten Beweglichkeit sowie Wohlbefinden steigern. Zusätzlich stärkt die Bewegung im Wasser das Herz-Kreislauf-System. Für die Entspannung danach steht die großzügige Saunalandschaft bereit. Auch die kostenlose Einheit in der Infrarotkabine oder im Solarium ist ideal, um abzuschalten und dabei das Immunsystem für den nahenden Winterbeginn in Schwung zu bringen.

20 Prozent Rabatt auf die regionalen und saisonalen Gerichte des Thermenrestaurants runden das umfangreiche Angebot im Rahmen der Aktionswochen ab.

Thementage für jedes Alter

Auch abseits des Aktionszeitraums von 7. September bis 2. Oktober können Gäste ab 55 Jahren am Seniorentag jeden Dienstag von dem abgestimmten Programm profitieren.

Darüber hinaus lädt die Therme Laa mit zahlreichen Vorteilstagen auch andere Besucher zu einer Auszeit in ihrem weitläufigen Areal ein: So steht der Montag im Zeichen von Familien, am Mittwoch ist Damentag, am Donnerstag Herrentag und der Freitag wird mit dem Genusstag zum kulinarischen Wochenausklang.

Alle Details zu den 55+ Wochen sowie zu den Thementagen unter www.therme-laa.at.