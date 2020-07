bz-Gewinnspiel: "Ein Seitensprung zu viel" am Filmhof Wein4tel

Der atmosphärische Filmhof Wein4tel in Asparn an der Zaya wird im Sommer Schauplatz einer amüsanten Beziehungskomödie aus der Feder von Arthur Newfield: In "Ein Seitensprung zu viel" verstricken sich Adriana Zartl, Christoph Fälbl, Martin Leutgeb, Nina Hartmann und Michael Rosenberg in der Regie von Andy Hallwaxx in einem heiteren Netz aus Liebe, Leidenschaft und Lügen.

Turbulenter Komödienreigen



Phil vergnügt sich mit Nancy in ihrer Wohnung, die neben seiner in einem der typischen anonymen Hochhäuser liegt, in denen keiner den anderen kennt. Da kommt unerwartet Nancys Ehemann John nach Hause. Phil versteckt sich – wie alle Liebhaber in allen Komödien der Welt – im Schrank. Bei seinem Fluchtversuch aus der Wohnung wird er allerdings von John ertappt. Er verstrickt sich in Lügen. Nach langem Zögern glaubt ihm der eifersüchtige John und Phil kehrt erleichtert in sein nahes Apartment zurück. Doch kaum sind die Türen ins Schloss gefallen, steht schon wieder ein Mann in Johns Schlafzimmer. Und auch Phil, der etwas verfrüht von seiner angeblichen Geschäftsreise zurückkehrt und von seiner Ehefrau Dorothy im hauchdünnen Tigerkostüm empfangen wird, kommen gewisse Zweifel. Der Komödienreigen ist eröffnet!

Die Premiere findet am 11. August statt. Gespielt wird bis 19. September, Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Karten (ab 34 Euro): www.oeticket.com, Infos: www.filmhof.at, ab Dienstag, 11. August, Filmhof Wein4tel





