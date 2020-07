Dinosaurier-Show – Im Land der Giganten

BEZIRK. Eine Mitmach-Show für die ganze Familie findet am Sonntag, den 9. August um 11 und um 14 Uhr in Gerasdorf (Volksheim, Stammersdorfer Straße 354) und am Sonntag, den 16. August um 11 und um 16 Uhr in Mistelbach (Stadtsaal, Franz Josef Straße 43) statt. Nicht nur der Spaß steht dabei im Mittelpunkt, sondern es wird auch sehr viel Wissen vermittelt. Die Show ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

Karten an der Tageskasse

Immer eine halbe Stunde vor Show-Beginn

Info Telefon: 0688 64097894