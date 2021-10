Eddy sucht ein neues Zuhause

Eddy wurde als Fundhund zu uns gebracht. Es stellte sich dann heraus, dass er aufgrund des desolaten Gartenzauns regelmäßig zuhause ausbüxt. Die Besitzerin entschloss sich dann zur Abgabe, Eddy blieb daher bei uns. Eddy ist ein charakterstarker und selbstsicherer Rüde. Er gibt gerne den Ton an und sucht eher bereits etwas erfahrene Besitzer. Eddy ist generell ein Ausbruchskünstler und braucht einen gut abgesicherten Garten. Eddy lebte in einem gemischten Hunderudel, zeigt sich bei anderen Hunden aber recht bestimmend und aufdringlich, was natürlich nicht jeder Artgenosse akzeptiert. Er hat einen starken Jagdtrieb, Katzen oder Kleintiere sollten daher im neuen Zuhause nicht vorhanden sein. Eddy sucht ein Zuhause bei Rassefreunden, die mit einem charakterstarken, aber liebenswerten Sturkopf klarkommen und mit ihm fortan durch dick und dünn gehen möchten.

Ausführliche Informationen zu Eddy gibt es auf der Homepage des Tierschutzvereins unter www.tierheim-dechanthof.at.

Eine Kooperation mit dem Tierheim Dechanthof. Kontakt: 02573/2843, info@tierheim-dechanthof.at