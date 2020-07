Flohmarkt am 1. August in Mistelbach

Schnäppchenjäger aufgepasst, denn am 1. August veranstaltet das Stadtmarketing Mistelbach den beliebten Flohmarkt der Betriebe im Zentrum von Mistelbach. Alle KundInnen können an diesem Vormittag im Zentrum in den Geschäften preisgünstig einkaufen gehen. Der Sommersale kommt so richtig in Gang und viele Sommerkleider, T-Shirts, Hosen, Blusen, Dekorationsartikel, Bücher und vieles mehr können nochmals reduziert erworben werden.

Gleichzeitig findet am Hauptplatz vor dem Rathaus der Flohmarkt für Kinder statt. Kinder packt zusammen mit den Eltern alles an Kinderspielzeug, Bekleidung, Plüschtiere, Bücher … ein und sichert euch einen Tisch am Flohmarkt. Erstmalig gibt es kleine Snacks vor Ort zur Verpflegung durch Marion Hickl.

Anmeldung können persönlich Di, Do, Fr von 8 - 12 Uhr bei Martha Warosch oder telefonisch unter 0650 9631444 oder martha.warosch@mima.co.at entgegen genommen werden. Die Standgebühr beträgt € 5,- pro Tisch, zahlbar per Überweisung an IBAN AT97 2011 1824 4133 6900 im Voraus oder im Büro des Stadtmarketings (mima GmbH, Gewerbeschulgasse 2, 1. Stock).