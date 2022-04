Flohmarkt in Siebenhirten

SIEBENHIRTEN. Am 24. April von 8 bis 14 Uhr findet in Siebenhirten im Hofstadel, Hintausstraße ein großer kunterbunter Flohmarkt für Groß und Klein statt. Die Standgebühr pro Tisch beträgt 9 Euro, Anmeldungen nimmt Frau Sonja Hofer telefonisch unter 0650/9875221 entgegen. Ausreichend Tische sind vorhanden. Für Speisen vom Grill, Kaffee, Kuchen und kühle Getränke sorgt der Verschönerungsverein Siebenhirten. Also holt alle eure Flöhe heraus, der VVS freut sich auf recht zahlreichen Besuch. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.