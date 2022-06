Kultakomben im Juli: Lieblingslieder, die ins Ohr gehen

STAATZ. Beim nächsten Kultakomben-Dienstag am 5. Juli ab 19.30 Uhr steht die Stimme im Mittelpunkt, mit Lieblingsliedern, die ins Ohr gehen.

Freudengesang: „Lieblingslieder, die ins Ohr gehen“

FREUDENGESANG - Das ist das kreative Terzett, bestehend aus den beiden Schwestern Rosemarie Höß & Petra Rutschka, sowie der sanften Stimme und Begleitung an der Gitarre, Simone Haas.

Singen beflügelt alle drei seit Kindertagen und so haben sie in diversen Genres Erfahrungen gesammelt: Klassik, Musical, Pop, Schlager, aber auch österreichische Volkslieder zählen zu ihrem gemeinsamen Repertoire und das Singen bereitet ihnen sowohl solistisch als auch in diversen Gesangsformationen große Freude.

Freudengesang ist Programm – Lieblingslieder, die ins Ohr gehen und Herz und Seele der Zuhörer berühren.

Mit ihrer ganz persönlichen Note musikalisch verfeinert, gestalten die drei Frauen einen stimmungsvollen Abend, der den Alltag vergessen lässt und Freude in die Herzen der Zuschauer bringt.

Kartenpreise

Vorverkauf: 10 Euro

Abendkassa 12 Euro

Jahresabo 60 Euro

VIP-Jahresabo (inkl. 1 Glas Wein): 70 Euro

Kultakomben im Schlosskeller Staatz

2134 Staatz-Kautendorf, Schlosspark 1

Vorverkauf und Info:

Tel.: 0664/55 66 398,

E-Mail: kulturzentrum.staatz@gmail.com

www.staatz.at