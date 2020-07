„KULTUR IM PARK“ in Kronberg im Weinviertel

KRONBERG. Trotz der Corona-Krise findet in Kronberg ab Anfang August 2020 wieder das großartige Kulturprogramm „Kultur im Park“ statt. Bereits mitten in den Probearbeiten für das diesjährige Theaterstück „Boeing-Boeing“ befindet sich das Theaterteam von Kultur im Park.

Was kann einem Mittdreißiger Besseres passieren, als in einer Weltstadt zu wohnen, auf deren Flughafen alle Airlines der Welt landen? Die diversen Fluggesellschaften haben durchwegs attraktive Stewardessen beschäftigt, die sich nach einem festen Anlaufpunkt und nach einem Mann sehnen. Das lässt sich doch wohl ausnutzen – vorausgesetzt, man kennt die diversen Flugpläne in- und auswendig und führt genau Buch, wer wann wo ankommt. Das gilt natürlich auch für das Hausmädchen???, das sich dem Ansturm dreier verschiedener Temperamente mit drei höchst unterschiedlichen (Menü-) Geschmacksrichtungen kaum noch gewachsen sieht. Aber irgendwann gehen solche Planungen einmal schief und dann treffen alle drei Damen gleichzeitig ein. Da kann nur noch der beste Freund, der zufällig auf Besuch kommt, helfen. Marc Camolettis Lustspiel ist fast schon ein Klassiker des Unterhaltungstheaters, mit Tempo und dem entsprechenden Quentchen Erotik neu inszeniert von Stephan Witzlinger.

Premiere

8. August, 20 Uhr, Josef Kraus-Park, Kronberg

Weitere Termine:

15.8., 22.8., 29.8., 5.9. und 12.9.

Das sonstige Programm

14. 08. 2020:

REINHARD REISKOPF & Band - „Tribute to Elvis“

28. 09. 2020:

JIMMY SCHLAGER + MARTIN NEID

04. 09. 2020:

MEISTER GRÖSSING und seineHomöopathen

Platzreservierung unter Tel. 0664/3259281

Weitere Infos unter www.kulturimpark.at.