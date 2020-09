Linsengerichte to go im Weltladen

LAA. Die Aktion "Hilfe für den Libanon – Linsengerichte to go" findet noch an zwei Samstagen vor dem Weltladen in Laa statt. Gegen eine großzügige Spende bereitet am 12. September die Katholische Frauenbewegung einen Linseneintopf aus libanesischen roten Linsen mit Bio-Fladenbrot zu. Am 19. September zaubern die Pfadfinder aus Laa eine tolle Linsensuppe. Damit möchte man die Menschen unterstützen, die durch die Explosion in Beirut alles verloren haben. Um Vorbestellung jeweils bis Freitag im Weltladen, per Telefon (02522/20111) oder per Mail (info@welteinladen.at) wird gebeten. An den Samstagen könnt ihr das Essen von 10–13 Uhr vor dem Weltladen abholen. Bitte bringt euer Geschirr mit.