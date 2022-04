Mittelaltertag in Staatz am 23. April

Die Maissauer in Staatz – Die Geschichte von Staatz – Teil 2 am Samstag, 23. April ab 14 Uhr am Staatzer Berg und im Schlosskeller Staatz



STAATZ. Ausblick ins Jahr 2022: Die Aufarbeitung der Geschichte der Staatzer Burg wird 2022 fortgesetzt. 2018 begonnen mit der Entstehung der Festung unter den Herren von Staatz zeigt die Ausstellung 2022 die darauffolgende Familie der Maissauer.

Unter dem Namen „Maissau“ verbinden wir heute nur mehr die kleine Stadt auf dem Weg ins Waldviertel. Kaum einer denkt daran, wie eng verknüpft die Geschichte der Maissauer mit der Staatzer Burg einst war. Den Maissauern hat Staatz eine Blütezeit zu verdanken.

Unter Stephan von Maissau, einem Vertrauten von Rudolf von Habsburg, wurde Staatz sogar Stadt und Ulrich von Maissau war als oberster Marschall einer der wichtigsten Adeligen des jungen Österreich. Die Ausstellungseröffnung wird verbunden mit einer geführten Wanderung zum Thema „Maissauer“ auf den Staatzer Berg und einer musikalischen Reise ins Mittelalter.

„Es war einmal…“ - Alte Musik neu gehört

Lassen Sie sich in eine längst vergangene Zeit entführen und lauschen Sie den Klängen mittelalterlicher Musik! Die Burgruine Staatz und der historische Schlosskeller bilden dafür die perfekte Kulisse. Das Konzert ist ein Kooperationsprojekt der Oboenklasse der Musikschule Staatz, sowie der Blockflöten- und Oboenklasse der Musikschule Wolkersdorf im Weinviertel, unter der Leitung von Tanja Beranek und Roswitha Schmatzberger. Vertont wird Musik aus dem Mittelalter und der Renaissance. Mit großer Spielfreude und viel Gefühl interpretieren die jungen MusikerInnen neben mittelalterlichen Tänzen auch Werke von Paul Peuerl, Juan del Encina, John Dowland und mehr. Mitwirkende sind Schüler der Musikschulen Staatz, Wolkersdorf, sowie Gäste aus der Musikschule Döbling.

Ablauf: Samstag, 23. April 2022

· 14 Uhr: Geführte Mittelalterwanderung zum Thema „Maissauer“ auf den Staatzer Berg. Treffpunkt vor dem Schlosskeller Staatz.

· 16 Uhr: Konzert im/beim Schlosskeller „Es war einmal … Alte Musik, neu gehört“

· Im Rahmen des Konzerts: Eröffnung der Ausstellung „Die Maissauer in Staatz“