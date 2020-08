Open-Air-Filmvorstellung "Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit" am 22.8. auf der Piazza des nitsch museums

MISTELBACH. Am Samstag, den 22. August, lockt das nitsch museum mit einer Open-Air-Filmvorstellung auf seine Piazza. Gezeigt wird die Filmbiografie "Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit" von Julian Schnabel bei freiem Eintritt. Der niederländische Maler Vincent van Gogh wird in dem Meisterwerk von Willem Dafoe portraitiert – für seine Rolle erhielt der Schauspieler sogar eine Oscarnominierung.

Die Vorstellung beginnt um ca. 21 Uhr bei Einbruch der Dunkelheit. Mit im Publikum wird außerdem Hermann Nitsch sein. Speisen und Getränke sind im Museumscafé Shepherd ́s erhältlich.

Die Filmvorführung wird selbstverständlich unter Einhaltung der aktuell geltenden Veranstaltungsbestimmungen abgehalten. Die Anzahl der Sitzplätze ist limitiert, daher ist eine Anmeldung unter anmeldung@nitschmuseum.at unbedingt erforderlich. Bei der Ticketvergabe gilt das First-Come-First-Serve-Prinzip. Bei Schlechtwetter wird der Termin abgesagt.

Die Filmvorführung findet in Zusammenarbeit mit dem film.kunst.kino Mistelbach statt.