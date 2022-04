MISTELBACH. Die Premiere des Films „Hermann Nitsch – Malaktion Walküre 2021“ im nitsch museum Mistelbach war famos. Er präsentiert die vollständige, vierstündige Malaktion und ergänzt ab sofort die Ausstellung „Hermann Nitsch – BAYREUTH WALKÜRE“, die noch bis 27. November 2022 im nitsch museum Mistelbach zu sehen ist.

Der Universalkünstler Hermann Nitsch wurde von den Bayreuther Festspielen eingeladen, im Sommer 2021 eine konzertante Version von Richard Wagners „Die Walküre“ szenisch zu begleiten. Nitsch hat für jeden der drei Akte eine umfangreiche Malaktion konzipiert. Ein großer Teil der bei den drei Aufführungen am Grünen Hügel in Bayreuth entstandenen Werke ist in der Ausstellung „Hermann Nitsch – BAYREUTH WALKÜRE“ bis 27. November 2022 im nitsch museum Mistelbach zu sehen.

Dank intensiver Bemühungen von Rita Nitsch war es möglich, aus dem Filmmaterial der Generalprobe und der Premiere einen Zusammenschnitt der kompletten vierstündigen Oper zu erstellen, in dem die gewaltigen ephemeren Klangbilder noch einmal lebendig werden. Es entstand ein filmisches Relikt dieser kongenialen Verflechtung von wagnerischen Klängen mit dem Malaktionismus von Hermann Nitsch. Er ist ab sofort in der Kapelle des nitsch museum zu sehen. Beginn ist um 10 Uhr.

„wagner hat mich mein ganzes leben fasziniert. wegen dieser wunderbaren, schwelgerischen, sinnlichen musik, die den klang über die melodie hinaus zum blühen bringt. die kunst war schon in ihren ersten auftrittsformen mit dem kult, der religion und dem gesamtkunstwerk verbunden. und wagner ist der freileger des gesamtkunstwerks. er hat es zum aufleuchten gebracht.“ (Hermann Nitsch)

Weitere Veranstaltungen

30.4.2022, 18 Uhr

Vortrag

„Nitsch und Wagner – Zwei Giganten des Gesamtkunstwerks“

Vortragende: Mag. Julia Kuon, Kuratorin

4.6.2022, 18 Uhr

Podiumsdiskussion

"Making of 6-Tage-Spiel 2022"

mit Katharina Biber, Andrea Cusumano, Frank Gassner, Leonhard Kopp, Hanno Millesi, Paul Renner, Katrin Sturm, Judith Weissenböck