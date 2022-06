Sommernachtsklänge im Klosterhof Asparn

ASPARN. Bereits zum dritten Mal findet heuer im Klosterhof in Asparn a.d. Zaya ein klassisches Konzert unter dem Titel "Sommernachtsklänge", organisiert von Johannes Beranek statt. Unter seiner Leitung spielt das Kammerorchester "Vienezza“ u.a. die Overtüre "Rebecca als Braut" von Michael Haydn, sowie das D-Dur Cellokonzert von Joseph Haydn. Den Solo-Part hierbei übernimmt Maike Clemens. Weiters gibt es die Kammersymphonie Nr.1 von Johannes Beranek zu hören, sowie zwei Lieder für Gesang und Orchester von Richard Strauss. Den Abschluss bilden wie jedes Jahr Highlights aus der Oper und der Wiener Operette. Als Sopranistin ist ein weiteres Mal Cinzia Zanovello mit dabei.

Das Konzert findet am 12.8.2022 um 18:00 im Klosterhof in Asparn statt (bei Schlechtwetter in der Kirche). Karten gibt es unter 0670 606 8822 oder am Gemeindeamt in Asparn. Kartenpreis 20€ (unter 9 Jahre freier Eintritt, von 9-14 15€). Reservierung oder Kauf am Gemeindeamt wird empfohlen, da es nur begrenzte Sitzplatzkapazitäten gibt.

Möglich gemacht wird dieses Konzert durch die Unterstützung der Firma "Spusu", "MeinBezirk.at", der „Gemeinde Asparn" sowie dem "Gesangsverein Asparn".

Mit dem Gesangsverein Asparn wird am 13. August zusammen eine Messe musikalisch gestaltet.