Viertelfestival NÖ 2022 im Weinviertel

WEINVIERTEL. Von 13. Mai bis 15. August 2022 ist der Platzhirsch – Markenbotschafter des Viertel-

festival Niederösterreich – im Weinviertel zu Gast. Mit viel Originalität, Kreativität

und jeder Menge Engagement der Projektverantwortlichen werden unter dem Motto

„Weitwinkel“ 61 Kunst- & Kulturprojekte (davon 5 Schulprojekte) an 61

Standorten mit horizonterweiterndem Potential verwirklicht.

„Mit dem Viertelfestival NÖ hat das Land Niederösterreich gemeinsam mit der Kulturver-

netzung NÖ ein in Mitteleuropa höchst erfolgreiches Kunst- & Kulturfestival etabliert,

das seinesgleichen sucht. Ein schönes Zeichen dafür, dass in und für Niederösterreich

auch das regionale Kulturgeschehen einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt.“, so

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

DAS MOTTO

Das Festival-Motto „Weitwinkel“ regt dazu an, das eigene Sichtfeld zu erweitern und

Ausschau nach dem Unscharfen, dem Randständigen, dem Verborgenen und vermeint-

lich Unwichtigen zu halten.

Wenn wir etwas betrachten, legen wir den Fokus auf die Mitte. Was an den Rändern des

Sichtfeldes liegt, nehmen wir nur unscharf und schattenhaft wahr. Egal, ob wir unsere

tatsächlichen oder unsere inneren Augen verwenden. So funktioniert unser Sehen.

Aber stellen wir uns doch einmal vor, wir wären mit einer Weitwinkel-Optik ausgestat-

tet: dann wäre ALLES anders. Unser Sichtfeld wäre größer und in seiner Gesamtheit ge-

stochen scharf, auch an den Randzonen und im Hintergrund. Wir würden mehr erken-

nen, mehr wissen und am Ende vielleicht andere Entscheidungen treffen.

ÜBER DIE PROJEKTE

Vor dem Hintergrund des Festival-Mottos fokussieren die Projekte auf konkrete optisch-

visuelle Phänomene sowie – auf symbolischer Ebene – auf Horizonterweiterung und

Perspektivenwechsel. Die thematische Bandbreite reicht von der Beleuchtung lokaler

Besonderheiten über Regionalgeschichte, Aspekte der Landwirtschaft, Natur- und

Klimaschutz, Globalisierung, Arbeit und Migration und den Umgang mit Leerstand bis

zur Pflege des kulturellen Erbes. Die Umsetzung erfolgt mit unterschiedlichsten Medien,

etwa mittels Fotografie, Film, bildender Kunst, Musik, Theater, Tanz und Literatur und

diskursiven Programmen.

