70.000 Sonnenblumen für Mistelbach

MISTELBACH (ir). Hans Wimmer hat wie angekündigt, auf dem leeren Feld am Kirchenberg vor der Kirche am 7. April 70.000 Stück Sonnenblumen angebaut.

Nationalrat Andres Minnich, Landtagspräsident Karl Wilfing, Bürgermeister Erich Stubenvoll, Stadträte sämtlicher Parteien, Notar Christian Neubauer, sowie zahlreiche Unterstützer ließen es sich nicht nehmen dabei zu sein. Ebenso Schülervertreter des BORG Mistelbach, wie Schüler der Neuen Mittelschule, die durch Eigeninitiative 1.214.- Euro beziehungsweis 120.- Euro Spenden sammelten. Die Hilfsbereitschaft ist enorm. Alle sind begeistert von diesem originellen Projekt. Petra Wimmer organisierte Getränke, blaue und gelbe Ostereier und Sonnenblumenweckerl für die motivierten Teilnehmer und Gäste.

„Ich danke allen die bisher unsere Aktion so tatkräftig unterstützt haben. Der Zwischenstand per heute: 15.500 Sonnenblumen sind verkauft“, freut sich Hans Wimmer.

Ablauf:

Ab sofort kann man auf der Raiffeisenbank Mistelbach für das Projekt „Sonnenblumen für die Ukraine“ auf das Konto: IBAN AT18 3250 1000 0006 7579 einzahlen und die entsprechende Anzahl der Sonnenblumen (pro Stück ein Euro) in der Blütezeit abholen. Notar Christian Neubauer hat sich bereit erklärt das Projekt zu begleiten. Aus Vertretern aller politischen Parteien und Religionsgemeinschaften der Stadt Mistelbach wird eine Kommission gegründet, die über die Verwendung der gespendeten Gelder entscheidet.