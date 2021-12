A Capella Chor mit anspruchsvollen Weihnachtsliedern

EIBESTHAL. Der a Capella Chor Weinviertel lud unter strengen Coronakontrollen zu einem Chorkonzert in die Pfarrkirche Eibesthal. „Endlich dürfen wir wieder vor Publikum singen“, freute sich Obmann Reinhard Hirtl, „denn unser letzter Auftritt war im Herbst 2019.“

„Uns ist ein Kind geboren“ war das Thema zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit.

Etwa 200 Besucher, unter ihnen Kulturstadtrat Josef Schimmer und Nationalrat a. D. Heinz Kuba lauschten den gesanglich sehr anspruchsvollen, eher unbekannten Liedern. Den Abschluss bildete „silent night“ als sechs-stimmiges Arrangement. Der seit drei Monaten neue musikalische Leiter Gerhard Eidher ist Landesobmann vom Chorverband NÖ/Wien. Als nächster musikalischer Höhepunkt steht das zweimal verschobene Musical „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ von 25.3. – 9.4. auf dem Programm.