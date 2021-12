Beatrice Körmer startet mit ihrer ganz persönlichen Glücksbringerin, dem Hausschwein Sissi aus Parndorf ins Jahr 2022!

SEYRING. Eine der letzten Agenden auf der Liste in diesem Jahr, war der Besuch im Tierheim Parndorf. "Eines meiner Herzensprojekte", erzählt Beatrice, "hier braucht es immer wieder Unterstützung in Form von Sach- und Geldspenden. Neben der Betreuung von 500 Gnadenhof- und Vergabetieren, ist auch die Instandhaltung der Gehege und die medizinische Betreuung, welche jährlich hohe und vor allem regelmäßig Kosten mit sich bringen, ein Thema. Als Patin dieses Tierheims bin ich so oft wie möglich vor Ort, um die Arbeit die hier geleistet wird und vor allem auch das Team rund um Tierärztin Claudia Herka, vor den Vorhang zu holen und tatkräftig zu unterstützen", lässt die Weinviertlerin wissen.

Mit Glücksschwein Sissi, das gerade mal einen Tag alt war als es nach Parndorf gekommen ist und jetzt am Gnadenhof ihr Leben geießen darf, verabschiedet Beatrice Körmer ihr arbeitsreiches altes Jahr und taucht ein in Silvester- und Neujahrsfeierlichkeiten um 2022 gebührend in Empfang zu nehmen.