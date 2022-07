MISTELBACH. Helga Reimer feiert den 80er und übergibt die Obmannschaft des Sozialhilfevereins. Die gute Seele des Sozialhilfevereins wurde 80 Jahre und da erschien es ihr an der Zeit die Obmannschaft an Maria Schmelzer zu übergeben. Nach 16 Jahren als Obfrau des Sozialhilfevereines viel es ihr nicht leicht sich von ihrem Amt zu trennen aber einmal kommt die Zeit um loszulassen. Da es ihr coronabedingt nicht möglich war zur Jahreshauptversammlung zu kommen lud sie in den Huglkeller nach Kettlasbrunn ein. Allen voran kam Bürgermeister Erich Stubenvoll, Stadträtin Roswitha Janka und Ortsvorsteher Herbert Eidelpes um ihr gebührlich zu gratulieren aber auch um Danke zu sagen für die vielen Jahre aufopfernder Tätigkeit im Sozialhilfeverein. Der Sozialhilfeverein ernannte sie zur Ehrenobfrau. Die neugewählte Obfrau Maria Schmelzer betonte sich zu bemühen den Sozialhilfeverein in ihrem Sinne weiterzuführen.