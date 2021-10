Dirndln, Lederhosen und Tanzbeine am Schürzenjägerball

MISTELBACH (ir). Nach der Corona-bedingten Pause im Vorjahr, veranstaltete Helmut Rommer mit dem Tourismus- und Wirtschaftsförderungsverein Mistelbach unter Obmann Karl Polak – der sich um die Gastronomie kümmerte – , und Vereinsmitglied Gernot Wiesinger den zweiten Mistelbacher Schürzenjägerball im Stadtsaal. Nach dem Aufmarsch der Stadtkapelle Mistelbach, gab es endlich wieder Gelegenheit bei passender Livemusik der „GRABENLAND BUAM“ so richtig das Tanzbein zu schwingen, was nicht nur Bürgermeister Erich Stubenvoll und Stadtrat Josef Schimmer sofort in Angriff nahmen. Vizebürgermeister Manfred Reiskopf, Stadträtin Andrea Hugl, lgm Obfrau Sabine Buryan, Alt-Oberzechmeister Harald Huber, FF Kommandant Claus Neubauer und etliche Sponsoren gingen es eher gemütlich an. Die Disco-Bar mit DJ Alf und die Ribisch-Weinbar im Foyer waren auch gut besucht. Ebenso der Schießstand, wo die Ballgäste ihre Treffsicherheit testen konnten.