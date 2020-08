MISTELBACH. Einfach genießen. Es braucht nicht viel um Kunst zu erleben, wenn die Qualität stimmt. Die vom ehemaligen Kulturstadtrat Klaus Frank letztes Jahr geborene Idee der Konzerte am Kirchenvorplatz waren auch im Corona-Sommer ein taugliches und erfolgsversprechendes Format.

„vielmusik am Kirchenberg“ bot jedem Mittwoch lokalen Künstlern eine Bühne. Gespielt wurde nur bei Schönwetter. Von den geplanten vier Konzerten konnten auch drei stattfinden. Lediglich die erste Veranstaltung, bei der das Trio VITAAZ mit Roland Bentz, Johannes Grill und Klaus Lahner auftreten hätte sollen, ist aufgrund von Schlechtwetter ins Wasser gefallen. Trotz der etwas anderen Rahmenbedingungen aufgrund von COVID 19 mit Sitzplatzzuweisung und größeren Abständen genossen bis zu 150 Besucherinnen und Besucher die wunderbaren Konzerte unter freiem Himmel.

Unvergessliche Sommerabende

So beeindruckte Hubert Koci mit seinen Söhnen Benjamin und Simon das Publikum mit eigens auf Gitarre und Bassgitarre angepassten gefühlvollen und groovigen Arrangements.

Julia Mayer, Birgit Ackerl und Markus Schöfbeck begaben sich unter dem Bandnamen Unique Filled Peppers an einem wunderschönen lauen Sommerabend auf eine Reise quer durch die Musiklandschaft und gaben bekannte Songs in eigener Interpretation zum Besten.

Klassisch verwöhnte das Streichtrio Con Brio die Zuschauerinnen und Zuschauer. Sabine Weihs bereicherte das Ensemble mit gesanglichen Einlagen.