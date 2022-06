LAA. Großartige Kunstwerke gibt es immer wieder im Kunsthaus Laa im Bürgerspital zu sehen. Jetzt wurde eine besonders interessante Ausstellung unter dem Titel „Global – Jetzt“ eröffnet, die im Rahmen des NÖ Viertelsfestivals stattfindet.

Die Künstlergruppe „Jetzt“ hat eine komplexe, thematisch aktuelle Ausstellung erarbeitet, die individuelle Blicke mehrerer Generationen auf Gewinner, Verlierer und Auswüchse der Globalisierung umfasst. Eindrucksvoll dargestellt von Künstlern und Kunstschülern zweier Länder werden die Themenkreise mit unterschiedlichen künstlerischen Mittel beleuchtet. Teilgenommen haben neben der Künstlergruppe „Jetzt“ Schüler aus der Kunstschule Nový Jičín sowie der Musikmittelschule Laa.

Die Künstler aus Tschechien trafen schon am Nachmittag in Laa ein und bekamen eine zweisprachige Stadtführung. Am Abend folgte die Vernissage im Kunsthaus. Vizebürgermeister Georg Eigner freute sich, viele Gäste aus dem In- und Ausland begrüßen zu dürfen, Kuratorin Elisabeth Ledersberger stellte das Projekt vor, Viertelsfestival-Managerin Elisabeth Schiller sprach zum Festival und Wolfgang Bauch sorgte für die musikalische Umrahmung. Bürgermeisterin Brigitte Ribisch bedankte sich bei allen Beteiligten und eröffnete schließlich die Ausstellung. Die Ausstellung ist bis 31. Juli jeden Samstag und Sonntag bei freiem Eintritt zu besuchen.