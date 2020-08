WOLKERSDORF. Mit einem (ent-)spannenden Auftakt holte die Wolkersdorfer Stadtgemeinde zu "genuss.kultur.begegnung" gleich das jüngste Publikum ab: Klassik für Babys mit Ele Schöfmann und Judith Schiller.

"Schwarz auf Weiß" beschäftigte sich Kabarettist Clemens Maria Schreiner mit seiner ausufernden Lesesucht. Er eröffnete er das Abendprogramm, das im stimmungsvollen Schlossgraben stattfand. Luftig und launig führte er durch seine witzige Gedankenwelt.

Freitags folgten die Musicalstars Lukas Perman und Ramesh Nair, die "Gentlemen of Swing".

"Bohemian Rhapsody" brachte den Queen-Geist in die Stadt. Trotz des einsetzenden Regens in der Pause blieb das zahlreiche Publikum den Künstlern treu.

Für den Abschluss bewiesen die Organisatoren Nerven aus Stahl. Obwohl es während des Soundchecks schüttete, hielten die Wetterprognosen und dem Open Air Kabarett stand nichts im Wege. Monika Weinzettl und Gerold Rudle spielten Szenen einer Ehe. "Zum X-ten mal" kommt wohl vielen bekannt vor.