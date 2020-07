HANFTHAL. Goldene Hochzeit feierten Claudia und Alois Toriser im engsten Familienkreis im Gasthaus Lindenhof in Hanfthal. Die sieben Kinder samt Partnern und die vier Enkelkinder überbrachten, der Familientradition folgend, ihre Glückwünsche musikalisch. Am Sonntag, 19. Juli gab es einen kirchlichen Segen in der Pfarrkirche St. Vitus in Laa/Thaya.