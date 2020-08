Reinhard Reiskopf & Band: „Tribute to Elvis“

KRONBERG (ir). Da kamen alle Elvis-Fans voll auf ihre Rechnung. Reinhard Reiskopf hatte nicht nur viele Elvis-Klassiker mit im Gepäck, sondern erzählte auch etliche Anekdoten aus dem Leben des King of Rock’n’Roll. So erfuhr das Publikum, dass „kiss me quick“ die Nummer eins in Deutschland war und der Song „Love me Tender“ der Titelsong seines ersten, von 31 Spielfilmen war. „Ich will ihn weder kopieren noch nachmachen, da gibt es andere, die das sehr gut können, aber Elvis bleibt Elvis und ich liebe einfach seine Musik“, meinte Sänger und Musicaldartsteller Reinhard Reiskopf, der aber doch kurz zeigte, dass er die richtigen Beckenbewegungen von „Elvis the Pelvis“ („Elvis, das Becken“) absolut beherrscht. Presley gilt mit wahrscheinlich über einer Milliarde verkauften Tonträgern als der erfolgreichste Solo-Künstler weltweit.

Mit Johannes Grill (Gitarre), Andi Schachner (Sax), Christoph Schuster (Bass), Hardy Auer (Drums) und Peter Strobl (Keyboard) kamen einige der Besten Musiker des Weinviertels mit auf die Freiluftbühne. Standing ovations des vorwiegend älteren Publikums.

Intendant Josef „Gogsi“ Romstorfer, der in Kronberg mit „kultur im park“ seit Jahren

hochklassige Open Air Veranstaltungen und unvergessliche Abende bietet, war zufrieden.