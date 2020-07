Soulfood in der Sommerszene

MISTELBACH (ir). „Futter für die Seele“ gab es diesmal am Freitag im größten Schanigarten des Weinviertels. Wenn Grooves und Akkorde schön säuberlich gewürfelt, angebraten und abgeschmeckt aufs Teller kommen, schwingen die Feinschmecker von Soulfood ihre heißen Instrumente. Sechs Profimusiker schmeckten gut abgelagerte Soul- und Funk-Songs feinfühlig ab und verfeinerten sie mit coolen Beats und würzigen Ideen.

Die renommierte Sängerin Anji Hinke präsentierte an diesem Abend gemeinsam mit Jazz, Gospel und Soul Sänger Michael Mold – mit über 4000 Auftritten im In- und Ausland bekannt, Lieder aus dem Genre Soul & Pop.

Ihre Musikalischen Partner waren die Zwillingsbrüder Werner Köck (Guitar) und Wolfgang Köck (Bass), sowie Drumer Christoph Sztrakati und am Keyboard Harry Hauser. Organisator Christoph Gahr wunderte sich, dass sehr wenig Besucher kamen: „Die Gruppe hat schon öfter auf Schulbällen in Mistelbach gespielt und war sehr beliebt.“

nachgeschenkt

Was ist los?

Da wird bei angenehmem Wetter Livemusik mit bekannten und beliebten Soul- und Popsongs geboten (besonders für 40 – 60 plus), Essen, Süßes, Wein, Bier und Cocktails, aber keiner geht hin! Die Corona Maßnahmen klingen schlimmer als sie sind. Wie in einem großen Lokal kann man sich einen freien Tisch aussuchen und bei den fünf Wirten Essen und Getränke holen und sich frei bewegen. Ganz entspannt einen lauen Sommerabend genießen. Schauen Sie sich das an! An Donnerstagen ist die Sommerszene wie immer von Jugendlichen sehr gut besucht.