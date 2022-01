Tribute To Elvis - Reinhard Reiskopf & Band

MISTELBACH (ir). Mit einer Vielzahl von Konzerten wird jedes Jahr Anfang Jänner, rund um den Globus der Geburtstag von Elvis Presley gefeiert. Nach einjähriger Zwangspause gab es auch wieder in Mistelbach, dem Las Vegas des Weinviertels, die "Elvis-Birthday-Night" in Reinhard KruspelsSzenelokal „Altes Depot“. Reinhard Reiskopf & Friends - einige der besten Musiker des Weinviertels - ließen den King of Rock'n'Roll hochleben und präsentieren einen Querschnitt seiner Hits von 1956 bis in die 1970er Jahre. Happy Birthday Elvis - er wurde nur 42 Jahre alt.